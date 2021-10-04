«Валенсия» продлила контракт с португальским защитником
19:28
«Валенсия» продлила контракт с португальским защитником Тьерри Коррейа. Новое соглашение рассчитано до 2026 года, сообщает сайт клуба.
22-летний Коррейа перешел в «Валенсию» из «Спортинга» в 2019 году. В этом сезоне он провел 5 матчей в чемпионате Испании.
Читайте также
«Меня обманывали как свои, так и чужие. Совесть у этих людей уже не заработает». Откровенное интервью Федора Емельяненко
«Аверины боялись, что судьи их снова будут «убивать». Ирина Винер-Усманова подвела итоги первого турнира сестер после Олимпиады
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю