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«Валенсия» продлила контракт с португальским защитником

19:28
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«Валенсия» продлила контракт с португальским защитником Тьерри Коррейа. Новое соглашение рассчитано до 2026 года, сообщает сайт клуба.

22-летний Коррейа перешел в «Валенсию» из «Спортинга» в 2019 году. В этом сезоне он провел 5 матчей в чемпионате Испании.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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