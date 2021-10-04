«Валенсия» продлила контракт с португальским защитником Тьерри Коррейа. Новое соглашение рассчитано до 2026 года, сообщает сайт клуба.

22-летний Коррейа перешел в «Валенсию» из «Спортинга» в 2019 году. В этом сезоне он провел 5 матчей в чемпионате Испании.