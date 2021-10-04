«Барселоне» придется выплатить Куману 12 миллионов евро до 30 июня при увольнении

В случае одностороннего прекращения сотрудничества «Барселона» будет вынуждена выплатить главному тренеру Роналду Куману 12 миллионов евро до 30 июня. Если это условие не будет выполнено, клуб не сможет назначить нового тренера на сезон-2022/23, сообщает журналист Исаак Фуото в Twitter.

Лимит зарплаты для нового тренерского штаба, установленный ла лигой, составляет 3 миллиона евро. Таким образом, чтобы назначить новый тренерский штаб, клуб должен будет потратить порядка 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барса» может принять решение по Куману после игры с «Реалом» 24 октября, а пока тренер продолжит работу.