Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселоне» придется выплатить Куману 12 миллионов евро до 30 июня при увольнении

21:09
Роналд Куман. Фото AFP
Роналд Куман. Фото AFP
Теги:

В случае одностороннего прекращения сотрудничества «Барселона» будет вынуждена выплатить главному тренеру Роналду Куману 12 миллионов евро до 30 июня. Если это условие не будет выполнено, клуб не сможет назначить нового тренера на сезон-2022/23, сообщает журналист Исаак Фуото в Twitter.

Лимит зарплаты для нового тренерского штаба, установленный ла лигой, составляет 3 миллиона евро. Таким образом, чтобы назначить новый тренерский штаб, клуб должен будет потратить порядка 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барса» может принять решение по Куману после игры с «Реалом» 24 октября, а пока тренер продолжит работу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел массовый сбой
«Дал Джону Джонсу по голове и сказал: «Руку дай сюда!» Второй дагестанец в истории UFC
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд
Хусаинов — об удалении Азмуна: «Посмотрите на реакцию Дзюбы. Пусть он забудет об уважении после такого!»
10 актеров, которые сильно похудели
vs
0
Офсайд