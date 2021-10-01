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«Барселона» понесла убытки в размере 481 миллиона евро за прошлый сезон

15:26
«Барселона» опубликовала финансовый отчет по итогам сезона. Фото Getty Images
«Барселона» опубликовала финансовый отчет по итогам сезона. Фото Getty Images
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«Барселона» опубликовала финансовый отчет по итогам сезона-2020/21.

Согласно данным на официальном сайте сине-гранатовых, клуб потерпел убытки в размере 481 миллиона евро. Операционные доходы клуба составили 631 миллион евро, что меньше, чем 828 миллионов, заложенных в бюджете.

Расходы увеличились с 955 миллионов евро до 1,13 миллиарда евро. Операционный убыток клуба составил 505 миллионов евро, чистый убыток после уплаты налогов — 481 миллион евро.

Клуб ожидает, что в сезоне-2021/22 доходы вырастут до 765 миллионов евро, а расходы сократятся до 784 миллионов евро. В руководстве «Барселоны» надеются, что клуб сможет завершить следующий сезон с прибылью в размере 5 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Дополнительная информация:

https://www.fcbarcelona.com/en/club/news/2276131/club-provides-details-for-members-on-the-end-of-the-financial-year-for-last-season-and-the-budget-for-this-season

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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