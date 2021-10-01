«Барселона» понесла убытки в размере 481 миллиона евро за прошлый сезон
«Барселона» опубликовала финансовый отчет по итогам сезона-2020/21.
Согласно данным на официальном сайте сине-гранатовых, клуб потерпел убытки в размере 481 миллиона евро. Операционные доходы клуба составили 631 миллион евро, что меньше, чем 828 миллионов, заложенных в бюджете.
Расходы увеличились с 955 миллионов евро до 1,13 миллиарда евро. Операционный убыток клуба составил 505 миллионов евро, чистый убыток после уплаты налогов — 481 миллион евро.
Клуб ожидает, что в сезоне-2021/22 доходы вырастут до 765 миллионов евро, а расходы сократятся до 784 миллионов евро. В руководстве «Барселоны» надеются, что клуб сможет завершить следующий сезон с прибылью в размере 5 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.fcbarcelona.com/en/club/news/2276131/club-provides-details-for-members-on-the-end-of-the-financial-year-for-last-season-and-the-budget-for-this-season
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