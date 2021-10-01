Главный тренер сборной Бельгии Мартинес опроверг слухи о переговорах с «Барселоной»
13:36
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес опроверг информацию о том, что он вел переговоры по поводу аналогичной должности в «Барселоне».
«У меня нет и не было никаких контактов с «Барселоной». Я хочу отработать свой нынешний контракт до конца, хотя многое может произойти в будущем», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Мартинеса.
Belgium coach Roberto Martinez to HLN: «There is absolutely nothing — and there has been no contact with Barcelona. I want to fulfill my contract, but many things may arise along the way». ? @albert_roge #FCB #Bar?a— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2021
Ранее сообщалось, что Мартинес является одним из потенциальных сменщиков Роналда Кумана, который может покинуть пост главного тренера «Барселоны» из-за неудовлетворительных результатов.
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