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Главный тренер сборной Бельгии Мартинес опроверг слухи о переговорах с «Барселоной»

13:36
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес опроверг информацию о том, что он вел переговоры по поводу аналогичной должности в «Барселоне».

«У меня нет и не было никаких контактов с «Барселоной». Я хочу отработать свой нынешний контракт до конца, хотя многое может произойти в будущем», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Мартинеса.

Ранее сообщалось, что Мартинес является одним из потенциальных сменщиков Роналда Кумана, который может покинуть пост главного тренера «Барселоны» из-за неудовлетворительных результатов.

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Иван Торопцев все материалы автора

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