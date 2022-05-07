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Хави: «Барселона» сделает чемпионский коридор для «Бетиса». Это проявление уважения и спортивного духа»

«Барселона» организует «Бетису» чемпионский коридор за победу в Кубке Испании
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что каталонский клуб сделает чемпионский коридор для «Бетиса» за победу в Кубке Испании перед матчем 35-го тура ла лиги.

«Барселона» сделает чемпионский коридор для «Бетиса», — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — Это проявление уважения и спортивного духа. Соперник этого заслуживает. Они выиграли Кубок Испании, турнир, в котором мы участвовали».

По мнению тренера, нужно учить болельщиков уважению и спортивному духу.

«Мы говорили об этом в раздевалке, игроки поддержали. Я делал чемпионский коридор для «Реала» в свое время. Нужно уважать соперника. Остальное — разговоры, которые меня не интересуют», — сказал он.

Встреча «Барселоны» с «Бетисом» состоится сегодня, 7 мая. Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220506/1001799642/xavi-haremos-pasillo-hay-mostrar-respeto-deportividad.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Бетис
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 34 17 7 10 56-38 58
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
13
 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 34 8 12 14 31-37 36
16
 Мальорка 34 8 8 18 30-56 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
Результаты / календарь
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38 тур
6.05 22:00
Леванте – Р. Сосьедад
 2 : 1
7.05 15:00
Мальорка – Гранада
 - : -
7.05 17:15
Атлетик – Валенсия
 - : -
7.05 19:30
Кадис – Эльче
 - : -
7.05 19:30
Сельта – Алавес
 - : -
7.05 22:00
Бетис – Барселона
 - : -
8.05 15:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
8.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
8.05 19:30
Эспаньол – Осасуна
 - : -
8.05 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
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Карим Бензема

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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
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Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
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Атлетик

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