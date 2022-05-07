Хави: «Барселона» сделает чемпионский коридор для «Бетиса». Это проявление уважения и спортивного духа»

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что каталонский клуб сделает чемпионский коридор для «Бетиса» за победу в Кубке Испании перед матчем 35-го тура ла лиги.

«Барселона» сделает чемпионский коридор для «Бетиса», — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — Это проявление уважения и спортивного духа. Соперник этого заслуживает. Они выиграли Кубок Испании, турнир, в котором мы участвовали».

По мнению тренера, нужно учить болельщиков уважению и спортивному духу.

«Мы говорили об этом в раздевалке, игроки поддержали. Я делал чемпионский коридор для «Реала» в свое время. Нужно уважать соперника. Остальное — разговоры, которые меня не интересуют», — сказал он.

Встреча «Барселоны» с «Бетисом» состоится сегодня, 7 мая. Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и начнется в 22.00 по московскому времени.