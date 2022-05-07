Фанаты «Реала» оскорбляли Жерар Пике во время матча ла лиги

Болельщики мадридского «Реала» во время матча команды с «Эспаньолом» выкрикивали оскорбления в адрес защитника «Барселоны» Жерара Пике, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, фанаты скандировали: «Пике — урод, поприветствуй чемпиона».

Руководство чемпионата Испании намерено наказать болельщиков «сливочных» за их поведение на этой игре.

«Реал» досрочно стал чемпионом Испании, «Барселона» на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги.