«Барселона» опубликовала подробности травмы Фати

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил травму в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» (2:3). 19-летний испанец не смог доиграть встречу.

Как сообщает пресс-служба клуба, у Фати травма левой двуглавой мышцы бедра. Подробности и сроки восстановления станут известны после прохождения игроком медицинского обследования.

В этом сезоне Фати сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.