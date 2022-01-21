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Сегодня, 04:05

«Барселона» опубликовала подробности травмы Фати

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати получил травму в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» (2:3). 19-летний испанец не смог доиграть встречу.

Как сообщает пресс-служба клуба, у Фати травма левой двуглавой мышцы бедра. Подробности и сроки восстановления станут известны после прохождения игроком медицинского обследования.

В этом сезоне Фати сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

Ансу Фати
Футбол
ФК Барселона
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