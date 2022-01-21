Анчелотти доволен характером «Реала», показанным в матче с «Эльче»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Эльче» в 1/8 финала Кубка Испании отметил характер своей команды.

«Я очень счастлив. Думаю, что это игра принесла мне больше всего счастья. Это команда с большим смирением, характером, силой. Они никогда не сдаются. Это лучшее, что есть в футболе. Потом можно говорить о том, что игра была очень сложной, но я выделяю характер команды и игроков.

«Реал» отреагировал очень хорошо. Я очень рад за Иско и Азара, у них было мало игрового времени, но сегодня они показали себя. Игра могла перейти в дополнительное время, поэтому мы были готовы", — цитирует Marca Анчелотти.