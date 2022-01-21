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Сегодня, 02:05

«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
20 января. «Атлетик» — «Барселона» — 3:2.
Фото Twitter

«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 3:2.

На 2-й минуте Икер Муниаин открыл счет. В середие первого тайма Ферран Торрес вернул равновесие. Защитник Иньиго Мартинес на 86-й минуте вывел «Атлетик» вперед, но на 93-й минуте Педри сравнял счет — Дани Алвес сделал отличный пас, 19-летний испанец, получив мяч, нанес точный удар в левый угол ворот.

В дополнительное время Муниаин оформил дубль и принес своей команде победу и выход в четвертьфинал.

Ранее в четвертьфинал турнира вышли «Мальорка», «Бетис», «Реал», «Реал Сосьедад», «Кадис», «Райо Вальекано» и «Валенсия».

Испания. Кубок. 1/8 финала
20 янв, 23:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
3:2
Барселона
Голы
Икер Муниаин, 2 (1:0), Торрес, 20 (1:1), Иньиго Мартинес, 86 (2:1), Педри, 90+3 (2:2), Икер Муниаин, 105+1 (3:2)
Атлетик
Агирресабала Иньиго Мартинес Вивиан Берчиче (Баленсиага, 91 ) Де Маркос (Лекуэ, 106 ) Весга (Ноласкоайн, 117 ) Сансет (Иньяки Уильямс, 52 ) Икер Муниаин Дани Гарсия Рауль Гарсия (Беренгер, 79 ) Уильямс (Саррага, 110 )
Барселона
тер Штеген Пике Араухо Дани Алвес Жорди Альба Бускетс Педри (Брэйтуэйт, 108) Гави (де Йонг, 61) Торрес Хутгла (Дест, 96) Эззалзули (Гонсалес, 46)
Предупреждения
Дани Гарсия 30, Иньяки Уильямс 119, Икер Муниаин 120  -  Пике 76, Бускетс 97, Педри 97, де Йонг 104, Жорди Альба 105
Судьи
Монтеро

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Атлетик» — «Барселона»: Педри на 93-й минуте спас каталонцев от поражения в основное время
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 21 13 6 2 32-14 45
3
 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Валенсия 21 7 8 6 33-33 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Эспаньол 21 7 6 8 25-26 27
12
 Сельта 21 7 5 9 24-23 26
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 21 5 9 7 26-31 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Хетафе 21 5 6 10 17-23 21
17
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
18
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
19
 Кадис 21 2 9 10 17-36 15
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Реал

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П
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Даниэль Парехо

Вильярреал

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Оскар Трехо

Райо Вальекано

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И К Ж
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Иньиго Мартинес

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