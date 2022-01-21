«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании

«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 3:2.

На 2-й минуте Икер Муниаин открыл счет. В середие первого тайма Ферран Торрес вернул равновесие. Защитник Иньиго Мартинес на 86-й минуте вывел «Атлетик» вперед, но на 93-й минуте Педри сравнял счет — Дани Алвес сделал отличный пас, 19-летний испанец, получив мяч, нанес точный удар в левый угол ворот.

В дополнительное время Муниаин оформил дубль и принес своей команде победу и выход в четвертьфинал.

Ранее в четвертьфинал турнира вышли «Мальорка», «Бетис», «Реал», «Реал Сосьедад», «Кадис», «Райо Вальекано» и «Валенсия».