«Барселона» опровергла информацию о штрафе на 15,7 миллиона евро за нарушения в выплатах игрокам

«Барселона» опровергла информацию о том, что налоговая служба Испании оштрафовала клуб на 15,7 миллионов евро за нарушения в выплатах игрокам.

«Барселона» опровергает сообщение, опубликованное в четверг 11 мая 2023 года. В частности, «Барселона» делает следующие замечания и исправления в отношении опубликованной статьи. Клуб был проверен за 2015/16 и 2017/18 финансовые годы, проверка завершилась в июле 2021 года. Налоговое управление не налагало санкций в отношении каких-либо предполагаемых нарушений.

Санкции, о которых говорится в статье и которые были обжалованы в Центральном административном финансовом суде, касались другого вопроса, а именно налога на выплаты агентам игроков. Клуб требует исправления указанной информации», – говорится в заявлении «Барселоны».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб оштрафовали на 15,7 миллиона евро за нарушения в выплатах игрокам. Нарушения связаны с тем, что каталонцы не раскрыли цену предоставления футболистам автомобилей Audi в аренду и не предоставили стоимость чартерных рейсов.