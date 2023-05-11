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Marca: «Барселона» оштрафована на 15,7 миллиона евро за нарушения в выплатах игрокам

Руслан Минаев
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Логотип «Барселоны»
Фото Global Look Press

Налоговая служба Испании оштрафовала «Барселону» на 15,7 миллиона евро из-за нарушения в выплатах игрокам, сообщает Marca со ссылкой на El Confidencial.

По данным источника, нарушения связаны с тем, что каталонцы не раскрыли цену предоставления футболистам автомобилей Audi в аренду и не предоставили стоимость чартерных рейсов.

Помимо этого, в ходе расследования было установлено, что сине-гранатовые неправильно учли размер компенсации экс-игрокам клуба Арда Турану (1 312 500 евро) и Алексу Сонгу (3,5 миллиона евро). Расследование началось в 2019 году.

Ранее УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» Негрейре.

Источник: Marca
Александр Сонг
Арда Туран
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 33 13 8 12 52-46 47
8
 Атлетик 33 13 8 12 43-33 47
9
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
10
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
11
 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
12
 Мальорка 33 11 8 14 32-37 41
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 33 8 11 14 26-49 35
16
 Вальядолид 33 10 5 18 30-57 35
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 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
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 Хетафе 33 8 10 15 30-42 34
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 Эспаньол 33 7 10 16 40-56 31
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