Президент ла лиги Тебас: «Уход Бускетса из «Барсы» — это начало пути к возвращению Месси»

Президент ла лиги Хавьер Тебас поделился мнением о Серхио Бускетсе, который покинет «Барселону» по завершении нынешнего сезона.

«Уход Бускетса из «Барсы» — это начало пути к возвращению Месси. Но чтобы дойти до конца, им еще нужно пройти многое. Не я дам им зеленый свет, это будет экономический контроль», — приводит слова Тебаса журналист Фабрицио Романо.

Бускетс играл в составе «Барселоны» с 2008 года. Футболист покинет клуб по истечении срока контракта. В текущем сезоне 34-летний испанец провел 27 матчей в ла лиге, отметившись четырьмя забитыми мячами.