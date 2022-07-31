«Барселона» определилась с ценой на Депая

«Барселона» и «Ювентус» продолжают вести переговоры по поводу трансфера форварда Мемфиса Депая. Туринцы настаивают на аренде игрока, каталонцы хотят продать футболиста, сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, «Барса» просит от 15 до 20 миллионов евро, «Юве» настаивает на аренде с опцией выкупа.

В прошлом сезоне футболист забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Напомним, что Депай перешел в каталонский клуб летом 2020 года на правах свободного агента.