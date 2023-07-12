«Барселона» объявила о подписании Витора Роке

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке подписал контракт с «Барселоной», сообщается на официальном сайте каталонцев.

Соглашение 18-летнего форварда рассчитано до конца сезона-2030/31. Он присоединится к команде летом следующего года. Сумма отступных в контракте бразильца — 500 миллионов евро.

В 2023 году Роке сыграл 25 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, отличившись 10 голами и 5 результативными передачами.