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Сегодня, 14:15

«Барселона» объявила о подписании Витора Роке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Витор Роке.
Фото Global Look Press

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке подписал контракт с «Барселоной», сообщается на официальном сайте каталонцев.

Соглашение 18-летнего форварда рассчитано до конца сезона-2030/31. Он присоединится к команде летом следующего года. Сумма отступных в контракте бразильца — 500 миллионов евро.

В 2023 году Роке сыграл 25 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, отличившись 10 голами и 5 результативными передачами.

Футбол
ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Барселона
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