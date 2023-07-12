Лапорта сообщил, что «Барселона» подписала 18-летнего форварда Витора Роке
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб подписал 18-летнего форварда сборной Бразилии и «Атлетико Паранаэнса» Витора Роке.
«Он уже подписан. У нас есть план по его переходу. Он присоединится к команде в январе 2024 года или в июне 2024, если обстоятельства не изменятся. Контракт подписан и он уже является игроком «Барсы». У него свой собственный стиль. Его нельзя сравнивать с Роналдо или Ромарио. Это игрок, который входит в штрафную и бьет с обеих ног из любой точки. Он не похож на тех, кто у нас был», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что сумма сделки — 35 миллионов евро без учета бонусов. Соглашение игрока будет рассчитано до лета 2028 года.
В 2023 году Роке сыграл 25 матчей за «Атлетико Паранаэнс» во всех турнирах, отличившись 10 голами и 5 результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -