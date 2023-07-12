«Астон Вилла» объявила о переходе Пау Торреса

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес подписал контракт с «Астон Виллой», сообщает официальный сайт бирмингемцев.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 26-летнего защитника составит 32,5 миллиона евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

В сезоне-2022/23 Торрес провел 39 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.