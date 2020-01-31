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«Барселона» объявила о переходе хавбека «Палмейрас»

20:56
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Полузащитник «Палмейрас» Матеус Фернандес перейдет в «Барселону». Клубы достигли соглашения, о чем информирует пресс-служба каталонцев. Как отмечается, игрок присоединится к команде в июле 2020 года.

Ранее сообщалось, что испанский клуб выкупит игрока за 7 миллионов евро.

С января прошлого года 21-летний бразилец сыграл за «Палмерайс» 12 матчей и забил 1 гол. До этого клуб из Сан-Паулу выкупил игрока у «Ботафого» за 4 миллиона евро.

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