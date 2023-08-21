«Барселона» объявила о переходе Деста в ПСВ

«Барселона» на официальном сайте объявила о переходе защитника Серджино Деста в ПСВ.

Американец будет выступать за голландцев на правах аренды. У ПСВ есть возможность выкупа Деста. «Барселона» оставляет за собой право на получение процента от любой последующей продажи игрока.

Дест выступает за «Барсу» с 2020 года. В прошедшем сезоне защитник играл на правах аренды в «Милане». Он провел 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

Контракт Деста с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.