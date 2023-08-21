Маркос Алонсо надеется продолжить выступать за «Барселону»
Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо не хочет покидать каталонцев, сообщает журналист Серхи Капдевила.
«Барселона» пока не зарешестрировала игрока на новый сезон ла лиги, из-за чего будущее футболиста не определено. Сам Алонсо надеейтся, что клуб сможет найти способ его зарегистрировать.
32-летний испанец перешел в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента из «Челси». Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость футболиста — 5 миллионов евро.
В минувшем сезоне Алонсо провел 24 матча в ла лиге, забив 1 гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
3
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
4
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Жирона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
7
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
8
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Кадис
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
11
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
12
|Р. Сосьедад
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
13
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
16
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
17
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
19
|Гранада
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
20
|Альмерия
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.08
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|0 : 1
|18.08
|22:30
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|1 : 0
|19.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|1 : 1
|19.08
|20:30
|
Альмерия – Реал
|1 : 3
|19.08
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|0 : 2
|20.08
|20:00
|
Жирона – Хетафе
|3 : 0
|20.08
|20:30
|
Барселона – Кадис
|2 : 0
|20.08
|22:30
|
Бетис – Атлетико
|0 : 0
|21.08
|20:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.08
|22:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|3
|
|
Кристиан Стуани
Жирона
|2
|
|
Самуэль Омородион
Гранада
|1
|П
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|1
|
|
Луис Энрике
Бетис
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кадис
|1
|1
|0
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