Маркос Алонсо надеется продолжить выступать за «Барселону»

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо не хочет покидать каталонцев, сообщает журналист Серхи Капдевила.

«Барселона» пока не зарешестрировала игрока на новый сезон ла лиги, из-за чего будущее футболиста не определено. Сам Алонсо надеейтся, что клуб сможет найти способ его зарегистрировать.

32-летний испанец перешел в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента из «Челси». Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость футболиста — 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Алонсо провел 24 матча в ла лиге, забив 1 гол.