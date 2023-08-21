Беллингем повторил достижение Роналду за «Реал»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем в матче 2-го тура ла лиги с «Альмерией» отметился двумя голами и одним ассистом. На прошлых выходных он также забил во встрече команды.

Англичанин стал первым игроком после Криштиану Роналду, кому удалось забить за «Реал» в первых двух своих матчах ла лиги. Португальский экс-игрок команды в 2009 году отмечался в четырех матчах подряд.

20-летний Беллингем перешел в «Реал» этим летом из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро.