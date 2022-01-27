«Барселона» обратится в прокуратуру по итогам расследования работы Бартомеу

«Барселона» на официальном сайте сообщила, что 1 февраля опубликует результаты расследования, связанного с управлением клубом под руководством бывшего президента Хосепа Марии Бартомеу.

«Все результаты, которые были выявлены в ходе расследования, будут внесены в отчет, направленный в местную прокуратуру», — говорится в заявлении.

Бартомеу занимал пост президента «Барселоны» с 23 января 2014-го по 27 октября 2020 года. В марте 2021 года президентом клуба стал Жоан Лапорта. В этом же месяце Бартомеу был арестован после обысков в офисе «Барселоны» в связи с деятельностью каталонского клуба в соцсетях.