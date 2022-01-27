Главный тренер «Челси» Тухель рассказал о своем отношении к Дембеле

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что думает о форварде «Барселоны» Усмане Дембеле.

«Он отличный футболист, и мне очень повезло, что я тренировал его в свое время. Всего год. Потом мне нужно было уйти, и он решил уйти. Мы тесно общаемся, мы встречались, когда я был в Париже и немного пообщались», — цитирует Тухеля Marca.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист не хочет продлевать контракт с «Барсой» на тех условиях, что они предлагают.

В этом сезоне форвард принял участие в шести матчах ла лиги и отдал две результативные передачи.