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Сегодня, 06:12

Главный тренер «Челси» Тухель рассказал о своем отношении к Дембеле

Тухель рассказал о взаимоотношениях с Дембеле
Виктория Кравченко

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, что думает о форварде «Барселоны» Усмане Дембеле.

«Он отличный футболист, и мне очень повезло, что я тренировал его в свое время. Всего год. Потом мне нужно было уйти, и он решил уйти. Мы тесно общаемся, мы встречались, когда я был в Париже и немного пообщались», — цитирует Тухеля Marca.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист не хочет продлевать контракт с «Барсой» на тех условиях, что они предлагают.

В этом сезоне форвард принял участие в шести матчах ла лиги и отдал две результативные передачи.

Усман Дембеле
ФК Челси
Томас Тухель
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3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
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 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
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 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
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 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
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 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
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 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
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Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
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Атлетико – Леванте
 - : -
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Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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