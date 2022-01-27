Голкипер «Барселоны» тер Штеген не хочет покидать команду

Голкипер «Барселоны» тер Штеген не хочет продолжать карьеру в «ПСЖ»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в ближайшее время может покинуть команду, сообщает в Twitter журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Сообщалось, что каталонцы хотят обменять 29-летнего немца на вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму.

По данным источника, футболист не хочет покидать сине-гранатовых и готов полностью отработать свой контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

В этом сезоне тер Штеген провел за «Барселону» 27 матчей во всех турнирах и пропустил 35 голов. 8 матчей он провел на ноль.