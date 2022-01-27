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Сегодня, 07:12

Голкипер «Барселоны» тер Штеген не хочет покидать команду

Голкипер «Барселоны» тер Штеген не хочет продолжать карьеру в «ПСЖ»
Виктория Кравченко

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в ближайшее время может покинуть команду, сообщает в Twitter журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Сообщалось, что каталонцы хотят обменять 29-летнего немца на вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму.

По данным источника, футболист не хочет покидать сине-гранатовых и готов полностью отработать свой контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

В этом сезоне тер Штеген провел за «Барселону» 27 матчей во всех турнирах и пропустил 35 голов. 8 матчей он провел на ноль.

Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
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 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
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 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
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 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
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 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
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 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
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 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
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Атлетик – Реал
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Эльче – Вильярреал
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Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
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16.02 21:00
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 - : -
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