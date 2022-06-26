«Барселона» не будет улучшать предложение по контракту Дембеле

«Барселона» не планирует предлагать форварду Усману Дембеле улучшенные условия по контракту, сообщает Goal.

По данным источника, каталонский клуб заявил, что 25-летний игрок может либо принять их текущее предложение, либо покинуть команду.

Текущий контракт форварда с «Барселоной» истекает 30 июня 2022 года, а интерес к нему проявляют «ПСЖ», «Ювентус» и «Челси».

Ранее сообщалось, что Дембеле не устроило предложение клуба о продлении контракта, так как он хочет более высокую зарплату.

В прошедшем сезоне французский футболист забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах.