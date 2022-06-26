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Сегодня, 11:21

«Барселона» не будет улучшать предложение по контракту Дембеле

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» не планирует предлагать форварду Усману Дембеле улучшенные условия по контракту, сообщает Goal.

По данным источника, каталонский клуб заявил, что 25-летний игрок может либо принять их текущее предложение, либо покинуть команду.

Текущий контракт форварда с «Барселоной» истекает 30 июня 2022 года, а интерес к нему проявляют «ПСЖ», «Ювентус» и «Челси».

Ранее сообщалось, что Дембеле не устроило предложение клуба о продлении контракта, так как он хочет более высокую зарплату.

В прошедшем сезоне французский футболист забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Источник: https://www.goal.com/en/news/barcelona-dembele-contract-offer-with-star-eyeing-higher-wages-elsewhere/blt4ea9b9b94c89d498
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
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