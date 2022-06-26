Вальверде близок к назначению на пост главного тренера «Атлетика»
Экс-тренер «Валенсии» Эрнесто Вальверде может вернуться в «Атлетик». С предложением пригласить специалист в команду выступил новый президент клуба Джон Урриате.
По данным Football Espana, тренер может стать хорошей заменой Марселино, который покинул команду по окончании сезона.
Ранее Вальверде уже дважды возглавлял «Атлетик» — с 2003 по 2005 год и с 2013-го по 2017-й.
В прошедшем сезоне ла лиги «Атлетик» занял 8-е место и выиграл Суперкубок Испании.
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|Атлетико
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4
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11
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12
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13
|Эльче
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0-0
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17
|Кадис
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|0
|0-0
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18
|Альмерия
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|0-0
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19
|Вальядолид
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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Кадис – Р. Сосьедад
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Сельта – Эспаньол
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Хетафе – Атлетико
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Осасуна – Севилья
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Валенсия – Жирона
|- : -
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
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