Вальверде близок к назначению на пост главного тренера «Атлетика»

Экс-тренер «Валенсии» Эрнесто Вальверде может вернуться в «Атлетик». С предложением пригласить специалист в команду выступил новый президент клуба Джон Урриате.

По данным Football Espana, тренер может стать хорошей заменой Марселино, который покинул команду по окончании сезона.

Ранее Вальверде уже дважды возглавлял «Атлетик» — с 2003 по 2005 год и с 2013-го по 2017-й.

В прошедшем сезоне ла лиги «Атлетик» занял 8-е место и выиграл Суперкубок Испании.