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«Севилья» заинтересована в приобретении сына Диего Симеоне

Виктория Кравченко
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«Севилья» заинтересована в приобретении нападающего «Вероны» Джованни Симеоне, пишет журналист Николо Скира.

Футболист является сыном тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Прошедший сезон футболист провел на правах аренды в «Вероне», которая выкупила форварда у «Кальяри» за 10 миллионов евро.

Симеоне в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Вероны» в серии А, забив 17 голов в чемпионате Италии. Он занял четвертое место в гонке бомбардиров серии А. Его трансферная стоимость — 17 миллионов евро.

Диего Симеоне
ФК Верона
ФК Севилья
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