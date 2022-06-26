«Севилья» заинтересована в приобретении сына Диего Симеоне
«Севилья» заинтересована в приобретении нападающего «Вероны» Джованни Симеоне, пишет журналист Николо Скира.
Футболист является сыном тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Прошедший сезон футболист провел на правах аренды в «Вероне», которая выкупила форварда у «Кальяри» за 10 миллионов евро.
Симеоне в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Вероны» в серии А, забив 17 голов в чемпионате Италии. Он занял четвертое место в гонке бомбардиров серии А. Его трансферная стоимость — 17 миллионов евро.
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13
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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Кадис – Р. Сосьедад
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Сельта – Эспаньол
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Хетафе – Атлетико
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Осасуна – Севилья
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Валенсия – Жирона
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Вальядолид – Вильярреал
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