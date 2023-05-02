«Барселона» интересуется хавбеком «Ювентуса» Закарией
«Барселона» хочет подписать полузащитника «Ювентуса» Дениса Закарию в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.
По информации издания, сине-гранатовые были близки к подписанию контракта с Закарией в январе 2022 года, но «Юве» опередил каталонский клуб в борьбе за игрока.
Главный тренер команды Хави по-прежнему считает швейцарца ключевым игроком для укрепления линии полузащиты.
На данный момент 26-летний хавбек выступает за «Челси» на правах аренды.
В текущем сезоне он сыграл 11 матчей за «синих» и забил один гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|32
|25
|4
|3
|59-11
|79
|
2
|Реал
|32
|21
|5
|6
|69-30
|68
|
3
|Атлетико
|32
|20
|6
|6
|55-25
|66
|
4
|Р. Сосьедад
|32
|17
|7
|8
|41-29
|58
|
5
|Вильярреал
|32
|16
|5
|11
|46-33
|53
|
6
|Бетис
|32
|14
|7
|11
|39-37
|49
|
7
|Атлетик
|32
|13
|8
|11
|43-32
|47
|
8
|Жирона
|32
|12
|8
|12
|50-45
|44
|
9
|Осасуна
|32
|12
|8
|12
|29-34
|44
|
10
|Р. Вальекано
|32
|11
|10
|11
|38-41
|43
|
11
|Севилья
|32
|11
|8
|13
|38-47
|41
|
12
|Мальорка
|32
|11
|8
|13
|31-35
|41
|
13
|Сельта
|32
|10
|9
|13
|38-45
|39
|
14
|Кадис
|32
|8
|11
|13
|25-44
|35
|
15
|Вальядолид
|32
|10
|5
|17
|29-55
|35
|
16
|Альмерия
|32
|9
|6
|17
|40-57
|33
|
17
|Валенсия
|32
|9
|6
|17
|35-39
|33
|
18
|Эспаньол
|32
|7
|10
|15
|38-53
|31
|
19
|Хетафе
|32
|7
|10
|15
|29-42
|31
|
20
|Эльче
|32
|3
|7
|22
|24-62
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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12 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.05
|20:30
|
Альмерия – Эльче
|- : -
|2.05
|20:30
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|2.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|- : -
|3.05
|20:30
|
Валенсия – Вильярреал
|- : -
|3.05
|23:00
|
Атлетико – Кадис
|- : -
|3.05
|23:00
|
Хетафе – Сельта
|- : -
|4.05
|20:30
|
Жирона – Мальорка
|- : -
|4.05
|20:30
|
Севилья – Эспаньол
|- : -
|4.05
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|4.05
|23:00
|
Р. Вальекано – Вальядолид
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|19
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|14
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|21
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4
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