«Атлетико» интересуется хавбеком «Ренна» Майером

Полузащитник «Ренна» Ловро Майер может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Todofichajes.

По информации издания, клуб намерен подписать хорвата предстоящим летом.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются в «Арсенале», «Ливерпуле», «Тоттенхэме» и «Манчестер Юнайтед».

25-летний полузащитник выступает за «Ренн» с 2021 года.

В текущем сезоне он провел 36 матчей за французский клуб, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Стоимость хорвата по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.