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«Барселона» хочет заменить Брэйтуэйта на Депая

02:01

«Барселона» рассчитывает расстаться с нападающим Мартином Брэйтуэйтом в летнее трансферное окно. По информации Sport.es, каталонский клуб намерена заменить датчанина Мемфисом Депая, которого летом 2021 года истекает контракт с «Лионом».

В этом сезоне голландец сыграл в 31 матче, отметившись 15 голами и 9 голевыми передачами.

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