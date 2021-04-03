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Бензема признан лучшим игроком ла лиги в марте

00:38

Нападающий «Реала» Карим Бензема стал лучшим игроком чемпионата Испании в прошлом месяце. Ему вручили специальный приз. Француз обошел в голосовании Лионеля Месси, Яна Облака и Даниэля Васса.

В марте на счету Бензема 5 голов и 1 голевая передача в 3 матчах ла лиги.

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