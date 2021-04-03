Зидан высказался о травме Рамоса
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму защитника Серхио Рамоса.
«Никто не виноват в травме Серхио — ни сборная, ни «Реал». Это часть футбола, которую мы не любим, но, когда происходит что-то подобное, нужно принять это. Мы хотим, чтобы Серхио вернулся как можно скорее, он важен для «Реала» как игрок и капитан», — приводит AS слова Рамоса.
1 апреля сообщалось, что Рамос получил травму икроножной мышцы правой ноги и пропустит около месяца.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/04/02/primera/1617357696_458681.html?autoplay=1
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