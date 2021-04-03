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Зидан высказался о травме Рамоса

09:32
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал травму защитника Серхио Рамоса.

«Никто не виноват в травме Серхио — ни сборная, ни «Реал». Это часть футбола, которую мы не любим, но, когда происходит что-то подобное, нужно принять это. Мы хотим, чтобы Серхио вернулся как можно скорее, он важен для «Реала» как игрок и капитан», — приводит AS слова Рамоса.

1 апреля сообщалось, что Рамос получил травму икроножной мышцы правой ноги и пропустит около месяца.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/04/02/primera/1617357696_458681.html?autoplay=1

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