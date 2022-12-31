Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:01

«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» и упустила шанс оторваться от «Реала»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
31 декабря. «Барселона» — «Эспаньол» — 1:1.
Фото ФК «Барселона»

«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо открыл счет уже на седьмой минуте матча.

Но на 73-й минуте нападающий «Эспаньола» Хоселу реализовал пенальти и сравнял счет.

Затем две желтые карточки за пять минут получил защитник «Барсы» Жорди Альба, для которого эта встреча была 300-й за каталонский клуб в чемпионате Испании.

На 80-й минуте с поля был удален полузащитник «Эспаньола» Винисиус Соуза.

«Барселона» впервые пропустила гол на «Камп Ноу» в сезоне-2022/23 в рамках чемпионата Испании. В предыдущих 7 матчах на домашней арене каталонцы одержали 6 побед и один раз сыграли вничью с общей разницей 17-0. Таким образом, сухая серия «Барселоны» в домашних играх продолжалась 703 минуты.

«Барселона» набрала 38 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице. Каталонцы опережают «Реал» по дополнительным показателям.

«Эспаньол» идет на 16-й строчке, имея в активе 13 очков.

Испания. Лига 1. 15-й тур
31 дек, 16:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
1:1
Эспаньол
ФК Барселона
ФК Эспаньол
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Валиева покорила соцсети показательным номером в образе Уэнсдэй. Американцы в восторге
Овечкин отрывается от Хоу. Но его гол не спас «Вашингтон»
Читателей Die Welt возмутило новогоднее обращение Шольца
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Землетрясение произошло в акватории Черного моря на Кубани
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Альба получил две желтые карточки за 5 минут в юбилейном матче за «Барселону»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 35-14 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
4
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
17
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
18
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
19
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 2 : 2
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 0 : 0
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 2 : 0
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 2 : 0
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 1 : 1
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 1 : 1
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 0 : 2
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 1 : 1
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 8 2 0
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости