«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» и упустила шанс оторваться от «Реала»

«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо открыл счет уже на седьмой минуте матча.

Но на 73-й минуте нападающий «Эспаньола» Хоселу реализовал пенальти и сравнял счет.

Затем две желтые карточки за пять минут получил защитник «Барсы» Жорди Альба, для которого эта встреча была 300-й за каталонский клуб в чемпионате Испании.

На 80-й минуте с поля был удален полузащитник «Эспаньола» Винисиус Соуза.

«Барселона» впервые пропустила гол на «Камп Ноу» в сезоне-2022/23 в рамках чемпионата Испании. В предыдущих 7 матчах на домашней арене каталонцы одержали 6 побед и один раз сыграли вничью с общей разницей 17-0. Таким образом, сухая серия «Барселоны» в домашних играх продолжалась 703 минуты.

«Барселона» набрала 38 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице. Каталонцы опережают «Реал» по дополнительным показателям.

«Эспаньол» идет на 16-й строчке, имея в активе 13 очков.