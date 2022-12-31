Защитник Альба провел 300-й матч в составе «Барселоны»
Защитник Жорди Альба вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 15-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».
Для 33-летнего футболиста эта игра стала 300-й за каталонскую команду в чемпионате страны (277 — в стартовом составе).
Защитник стал 12-м футболистом каталонского клуба, кому покорилась эта отметка.
Рекордсменом «Барсы» остается нападающий Лионель Месси, у которого 520 матчей в ла лиге за команду.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|15
|12
|2
|1
|35-14
|38
|
2
|Барселона
|14
|12
|1
|1
|33-5
|37
|
3
|Атлетико
|15
|8
|3
|4
|23-14
|27
|
4
|Р. Сосьедад
|14
|8
|2
|4
|19-17
|26
|
5
|Атлетик
|15
|7
|4
|4
|24-14
|25
|
6
|Бетис
|15
|7
|4
|4
|17-12
|25
|
7
|Осасуна
|14
|7
|2
|5
|16-14
|23
|
8
|Р. Вальекано
|15
|6
|5
|4
|22-18
|23
|
9
|Вильярреал
|14
|6
|3
|5
|15-10
|21
|
10
|Мальорка
|15
|5
|4
|6
|13-15
|19
|
11
|Валенсия
|14
|5
|4
|5
|22-15
|19
|
12
|Жирона
|15
|4
|5
|6
|22-24
|17
|
13
|Альмерия
|15
|5
|2
|8
|17-23
|17
|
14
|Вальядолид
|15
|5
|2
|8
|13-23
|17
|
15
|Хетафе
|15
|4
|5
|6
|14-20
|17
|
16
|Сельта
|15
|3
|4
|8
|15-27
|13
|
17
|Севилья
|15
|2
|6
|7
|14-23
|12
|
18
|Кадис
|15
|2
|6
|7
|10-27
|12
|
19
|Эспаньол
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|
20
|Эльче
|15
|0
|4
|11
|10-33
|4
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.12
|19:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|2 : 2
|29.12
|21:15
|
Бетис – Атлетик
|0 : 0
|29.12
|23:30
|
Атлетико – Эльче
|2 : 0
|30.12
|19:00
|
Хетафе – Мальорка
|2 : 0
|30.12
|21:15
|
Кадис – Альмерия
|1 : 1
|30.12
|21:15
|
Сельта – Севилья
|1 : 1
|30.12
|23:30
|
Вальядолид – Реал
|0 : 2
|31.12
|16:00
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|31.12
|18:15
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|31.12
|18:15
|
Вильярреал – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|8
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|12
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|8
|2
|0
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