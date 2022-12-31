Защитник Альба провел 300-й матч в составе «Барселоны»

Защитник Жорди Альба вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 15-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».

Для 33-летнего футболиста эта игра стала 300-й за каталонскую команду в чемпионате страны (277 — в стартовом составе).

Защитник стал 12-м футболистом каталонского клуба, кому покорилась эта отметка.

Рекордсменом «Барсы» остается нападающий Лионель Месси, у которого 520 матчей в ла лиге за команду.