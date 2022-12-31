«Севилья» договорилась об аренде защитника «Ренна» Баде

Защитник «Ренна» Лоик Баде на правах аренды перейдет в «Севилью», сообщает сайт клуба. Стороны уже достигли принципиальной договоренности по сделке.

22-летний игрок станет первым подписанием «Севильи» в зимнее трансферное окно.

Его аренда в английском «Ноттингем Форест» будет приостановлена досрочно.

Баде в текущем сезоне провел 1 матч за «Ренн» и совершил 1 результативный пас. За «Ноттингем» он ни разу не сыграл.