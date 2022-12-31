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Сегодня, 17:44

Альба получил две желтые карточки за 5 минут в юбилейном матче за «Барселону»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба был удален во втором тайме матча 15-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».

Причем защитник получил две желтые карточки за промежуток в 5 минут: оба раз он был предупрежден за неспортивное поведение.

Отметим, что данная игра стала для Альбы 300-й в составе «Барсы» в чемпионате Испании.

Защитник стал 12-м футболистом каталонского клуба, кому покорилась эта отметка.

Жорди Альба
ФК Барселона
ФК Эспаньол
0
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Защитник Альба провел 300-й матч в составе «Барселоны»
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И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 35-14 38
2
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
3
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
4
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
17
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
18
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
19
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
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38 тур
29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 2 : 2
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 0 : 0
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 2 : 0
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 2 : 0
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 1 : 1
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 1 : 1
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 0 : 2
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

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Бетис

 8
П
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Барселона

 6
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
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Кадис

 8 2 0
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