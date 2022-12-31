Альба получил две желтые карточки за 5 минут в юбилейном матче за «Барселону»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба был удален во втором тайме матча 15-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».

Причем защитник получил две желтые карточки за промежуток в 5 минут: оба раз он был предупрежден за неспортивное поведение.

Отметим, что данная игра стала для Альбы 300-й в составе «Барсы» в чемпионате Испании.

Защитник стал 12-м футболистом каталонского клуба, кому покорилась эта отметка.