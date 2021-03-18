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Азару не потребуется операция, он планирует пройти консервативное лечение

18:11
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Полузащитнику «Реала» Эдену Азару не придется делать операцию на голеностопе, он пройдет консервативное лечение в Лондоне, сообщает Mundo Deportivo.

По информации СМИ, Азар проконсультируется по поводу проблем с лодыжкой у своего доверенного врача. 30-летний футболист намерен пройти консервативное лечение в Лондоне под присмотром специалистов, чтобы попытаться восстановиться к концу чемпионата Испании.

15 марта «Реал» на официальном сайте выпустил пресс-релиз, в котором рассказал о том, что бельгиец повредил поясничную мышцу.

Азар в текущем сезоне провел 14 матчей за «Реал», в которых забил 3 гола, 21 игру футболист пропустил из-за травм.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20210318/492765860063/hazard-no-pasara-por-el-quirofano.html

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