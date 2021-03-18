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Лапорта готов предложить Месси пожизненный контракт с «Барселоной»

17:47
Жоан Лапорта. Фото Twitter
Жоан Лапорта. Фото Twitter
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Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта планирует предложить форварду Лионелю Месси пожизненный контракт, сообщает El Confidencial.

По данным источника, новый долгосрочный контракт 33-летнего аргентинца будет предусматривать сотрудничество футболиста с клубом даже после того, как он завершит карьеру.

По новому соглашению зарплата Месси будет меньше нынешней в связи с финансовыми проблемами каталонцев. Если аргентинец согласится на эти условия, остальные игроки клуба также могут пойти на понижение оклада.

Нынешний контракт игрока рассчитан до лета 2021 года. В нем заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

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