Винисиус: «Роналду всегда ждут в «Реал»
19:25
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о слухах о том, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в мадридский клуб.
«Криштиану — легенда «Реала». Он много выиграл с командой. В «Реале» всегда будут рады видеть Роналду», — цитирует Винисиуса TNT Sports.
После вылета «Ювентуса» от «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов в СМИ появилась информация о том, что туринцы готовы расстаться с португальцем. Также сообщалось, что 36-летний футболист готов вернуться в «Реал».
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