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Азар заявил, что не собирается уходить из «Реала»

17:16
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Нападающий «Реала» Эден Азар рассказал о своем будущем в команде. 24 мая появилась информация о том, что бельгиец хочет покинуть клуб и вернуться в «Челси».

«Я вижу себя только в «Реале». У меня есть еще три года по контракту. Когда буду готов на 100 процентов, то многое дам команде. Сейчас я сконцентрирован на Евро, но потом сделаю великие вещи для «Реала».

В этом сезоне все не очень хорошо шло. Я всегда был сильным игроком, когда у меня была стабильность. Знаю, что близок к своей лучшей форме. Надеюсь, травм больше не будет.

Вариант с возвращением в Англию я не рассматриваю. Все знают, что два первых сезона в «Реале» получились неудачными для меня, так что я хочу добиться успеха здесь. Сделаю все ради этого», - приводит слова Азара Marca.

В сезоне-2020/21 30-летний нападающий провел 14 матчей в чемпионате Испании, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/05/31/60b4e6a5268e3eb9218b457b.html

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