«Барселона» опубликовала видео медобследования Агуэро
18:06
Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро прошел медобследование перед переходом. Видео опубликовано в официальном Twitter клуба.
? Ciutat Esportiva Joan Gamper— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2021
? Medical Exam ?
??? #KunCuler pic.twitter.com/A6h9suDKbc
Соглашение вступит в силу со следующего сезона и будет действовать до лета 2023 года. 32-летний футболист перешел на правах свободного агента из «Манчестер Сити».
Также «Барса» сообщила, что клуб установил сумму отступных в 100 миллионов евро за досрочный разрыв контракта. Сегодня также состоится презентация игрока, пресс-конференция и фотосессия.
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