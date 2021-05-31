Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» опубликовала видео медобследования Агуэро

18:06
Теги:

Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро прошел медобследование перед переходом. Видео опубликовано в официальном Twitter клуба.

Соглашение вступит в силу со следующего сезона и будет действовать до лета 2023 года. 32-летний футболист перешел на правах свободного агента из «Манчестер Сити».

Также «Барса» сообщила, что клуб установил сумму отступных в 100 миллионов евро за досрочный разрыв контракта. Сегодня также состоится презентация игрока, пресс-конференция и фотосессия.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Швеция: прогноз Каменского на матч ЧМ-2021 по хоккею
Видео с места убийства жителем Подмосковья жены и двух дочерей
Видео: Бузова опозорилась на балу после концерта в Волгограде
Шойгу анонсировал создание в РФ воинских частей для противостояния НАТО

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд