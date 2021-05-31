«Барселона» опубликовала видео медобследования Агуэро

Новичок «Барселоны» Серхио Агуэро прошел медобследование перед переходом. Видео опубликовано в официальном Twitter клуба.

? Ciutat Esportiva Joan Gamper

? Medical Exam ?

??? #KunCuler pic.twitter.com/A6h9suDKbc — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2021

Соглашение вступит в силу со следующего сезона и будет действовать до лета 2023 года. 32-летний футболист перешел на правах свободного агента из «Манчестер Сити».

Также «Барса» сообщила, что клуб установил сумму отступных в 100 миллионов евро за досрочный разрыв контракта. Сегодня также состоится презентация игрока, пресс-конференция и фотосессия.