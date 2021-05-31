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«Барселона» объявила о переходе Агуэро

17:02
Серхио Агуэро. Фото AFP
Серхио Агуэро. Фото AFP
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Форвард Серхио Агуэро стал игроком «Барселоны», сообщает 31 мая официальный сайт клуба. Соглашение вступит в силу со следующего сезона и будет действовать до лета 2023 года. Футболист перешел на правах свободного агента из «Манчестер Сити».

Также «Барса» сообщила, что клуб установил сумму отступных в 100 миллионов евро за досрочный разрыв контракта. Сегодня также состоится презентация игрока, пресс-конференция и фотосессия.

В сезоне-2020/21 32-летний Агуэро провел 19 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 6 голов и 1 результативная передача.

26 мая сообщалось, что футболист согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону».

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