«Барселона» объявила о переходе Агуэро

Форвард Серхио Агуэро стал игроком «Барселоны», сообщает 31 мая официальный сайт клуба. Соглашение вступит в силу со следующего сезона и будет действовать до лета 2023 года. Футболист перешел на правах свободного агента из «Манчестер Сити».

Также «Барса» сообщила, что клуб установил сумму отступных в 100 миллионов евро за досрочный разрыв контракта. Сегодня также состоится презентация игрока, пресс-конференция и фотосессия.

В сезоне-2020/21 32-летний Агуэро провел 19 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 6 голов и 1 результативная передача.

26 мая сообщалось, что футболист согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону».