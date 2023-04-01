Азар является самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Испании

Авторитетное издание L'Equipe в среду опубликовало результаты исследования заработных плат клубов чемпионата Испании.

Самым высокооплачиваемым игроком лиги является полузащитник «Реала» Эден Азар. Его зарплата составляет 2,25 миллиона евро в месяца.

Вторым в списке идет форвард «Барселоны» Роберт Левандовски — 2,!7 миллиона евро. Замыкает тройку его одноклубник Серхио Бускетс — 1,91 миллиона евро.

На 4-й строчке располагается защитник «Реала» Давид Алаба, зарабатывающий 1,88 миллиона евро. Пятое место делят Винисиус Жуниор («Реал»), Жорди Альба («Барселона») и Ян Облак («Атлетико»). Они получают по 1,67 миллиона евро.

Ранее L'Equipe разскрыло зарплаты игроков чемпионата Франции. В первую десятку лиги по зарплатам вошли только представители «ПСЖ».