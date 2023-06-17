Азар склоняется к завершению карьеры

Бывший полузащитник «Реала» Эден Азар задумывается об уходе из спорта, сообщает L'Equipe.

32-летний бельгиец еще может получить предложение из МЛС, но в данный момент склоняется к тому, чтобы завершить карьеру и остаться жить в Мадриде, где планирует заботиться о семье.

«Реал» объявил о расторжении контракта с Азаром в начале июня. Вингер выступал за мадридцев с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

До «Реала» Азар играл за «Челси» и «Лилль».