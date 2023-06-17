«Интер» может подписать защитника «Барселоны» Эрика Гарсию

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Sport.

Сообщается, что каталонцы планируют выручить с продажи испанца не менее 15 миллионов евро.

«Барселоне» до 30 июня необходимо продать нескольких игроков, чтобы получить право регистрировать новых футболистов в летнее трансферное окно.

Гарсия вернулся в «Барселону» из «Манчестер Сити» летом 2021 года.

В текущем сезоне он провел за каталонскую команду 32 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.