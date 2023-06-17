Флорентино Перес хочет, чтобы Зидан стал частью организационной структуры «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы Зинедин Зидан вошел в организационную структуру клуба, сообщает AS.

По данным источника, Зидана хотят назначить на пост, связанный с техническим руководством командой за пределами поля. Причиной возможного назначения является влияние, которое французский специалист сохранил в мадридском клубе.

Отмечается, что Зидан также может повлиять на решение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в вопросе о трансфере в «Реал».

Последним местом работы 50-летнего тренера был мадридский клуб, который он покинул в 2021 году. Под руководством Зидана «Реал» дважды становился чемпионом Испании и трижды завоевал Лигу чемпионов.