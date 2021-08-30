«Атлетико» спасся от поражения в матче с «Вильярреалом»

«Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2) в матче третьего тура чемпионата Испании.

В составе хозяев отличился Луис Суарес. У гостей забивали Ману Тригерос и Арно Груневелд. Спас «матрасников» от поражения курьезный автогол Аиссы Манди в конце игры. После неточной передачи соперников он случайно отправил мяч в собственные ворота мимо вышедшего вперед голкипера Херонимо Рульи, который не сумел спасти ситуацию.

«Вильярреал» набрал три очка и на данный момент занимает 11-е место. У «Атлетико» семь очков и пятая позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

3-й тур

«Атлетико» — «Вильярреал» — 2:2 (0:0)

Голы: Тригерос, 52 (0:1). Суарес, 56 (1:1). Груневелд, 74 (1:2). Манди, 90+4 — в свои ворота (2:2).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес (Лоди, 88), Эрмосо (Кондогбья, 80), Коке, Льоренте, Лемар (Кунья, 80), Суарес (Сауль, 71), Феррейра-Карраско (де Пауль, 70), Корреа.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Манди, А.Морено (Педраса, 63), Эступиньян (Коклен, 63), Фойт, Капуэ, Тригерос, Ж.Морено, Диа (Груневелд, 63), Пино (Марио Гаспар, 80).

Предупреждения: Корреа, 28. Лемар, 45. Суарес, 59. Ж.Морено, 61. де Пауль, 85. Рульи, 85.

Судья: Сото Градо.

29 августа. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».