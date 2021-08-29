«Кадис» драматично проиграл «Осасуне», «Райо Вальекано» разгромил «Гранаду»

Завершились два матча третьего тура чемпионата Испании.

«Кадис» уступил «Осасуне» (2:3). Хозяева вели со счетом 2:1, но пропустили два мяча уже в компенсированное ко второму тайму время. «Райо Вальекано» обыграл «Гранаду» (4:0).

Чемпионат Испании. Ла лига

3-й тур

«Райо Вальекано» — «Гранада» — 4:0 (3:0)

Голы: Альваро Гарсия, 3 (1:0). Трехо, 23 — с пенальти (2:0). Нтека, 43 (3:0). Комесанья, 58 (4:0).

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Савелич, Бальиу, Гарсия, Катена, Трехо (Палазон, 70), Комесанья, Сисс (Валентин, 57), Нтека (Бебе, 83), Альваро Гарсия (Родригес, 84), Меркеланс (Мартин, 70).

«Гранада»: Эскандель, Диас (Кини, 63), Дуарте, Санчес, Нева, Монторо (Мончу, 79), Гоналон, Милья (Брайс Этеки, 63), Бакка, Пуэртас (Хорхе Молина, 46), Суарес (Рочина, 78).

Предупреждения: Суарес, 27. Милья, 33. Пуэртас, 33. Сисс, 38. Кини, 90.

Судья: Хиль Мансано.

29 августа. Мадрид. Стадион «Вальекас».

«Кадис» — «Осасуна» — 2:3 (1:0)

Голы: Фернандес, 16 (1:0). Кике Гарсия, 60 — с пенальти (1:1). Фернандес, 66 — с пенальти (2:1). Торрес, 90 — с пенальти (2:2). Дав.Гарсия, 90 (2:3).

«Кадис»: Ледесма, Ароян (Кала, 46), Карселeн, Эспино, Акапо, Фали, Фернандес, Алакон, Негредо (Андоне, 68), Лосано (Переа, 46), С.Санчес (Осмаич, 78).

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, М.Санчес (Хосе Анхель, 87), Эрнандес, Ойер (Торрес, 73), Брашанац, Р.Гарсия (Ибаньес, 73), Торро (Барберо, 87), Кике Гарсия, Мартинес (Авила, 61).

Предупреждения: Лосано, 29. Ароян, 36. Аларкон, 63. Фали, 84.

Судья: Кордеро Вега .

29 августа. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».