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«Атлетико» может продать Жоау Феликса после вылета из Лиги чемпионов. Среди вариантов — «Бавария» и «МЮ»

«Атлетико» рассмотрит предложения по Жоау Феликсу после вылета из Лиги чемпионов
Руслан Минаев
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«Атлетико» рассматривает продажу нападающего Жоау Феликса и готов выслушать предложения от других клубов, сообщает Marca.

По данным источника, это связано с провальным выступлением клуба в групповом турнире Лиги чемпионов. Сообщается, что интерес к 22-летнему португальцу проявляет «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», а стоимость подписания форварда составляет около 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Феликс забил два гола и отдал три результативных паса в 16 матчах за «Атлетико».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 70 миллионов евро.

Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
0
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 Реал 12 10 2 0 29-10 32
2
 Барселона 12 10 1 1 29-4 31
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
6
 Атлетик 13 6 3 4 21-14 21
7
 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
11
 Вальядолид 12 4 2 6 11-17 14
12
 Жирона 13 3 4 6 18-21 13
13
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
14
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
15
 Хетафе 12 3 4 5 12-19 13
16
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
17
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
18
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
19
 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
20
 Эльче 12 0 4 8 8-27 4
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4.11 23:00
Жирона – Атлетик
 2 : 1
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
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5.11 18:15
Вальядолид – Эльче
 - : -
5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 - : -
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 - : -
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 - : -
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
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