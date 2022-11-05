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«Астон Вилла» предложит «Вильярреалу» 40 миллионов евро за Пау Торреса. Сумма выкупа по контракту — 55 миллионов

«Астон Вилла» предложит «Вильярреалу» 40 миллионов евро за Пау Торреса
Руслан Минаев
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«Астон Вилла» нацелилась на подписание защитника «Вильярреала» Пау Торреса в зимнее трансферное окно, информирует Football Insider.

По данным источника, в переходе заинтересован лично главный тренер английского клуба Унаи Эмери, который ранее возглавлял «желтую субмарину». Сообщается, что «Вилла» предложит за 25-летнего защитника 40 миллионов евро. В то время как в контракте игрока есть пункт о выкупе в размере 55 миллионов евро.

Трансферная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро. Действующий контракт с испанца с «Вильярреалом» рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне Торрес принял участие в 15 матчах и результативными действиями не отмечался.

ФК Астон Вилла
ФК Вильярреал
Унаи Эмери
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3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
6
 Атлетик 13 6 3 4 21-14 21
7
 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
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 Вальядолид 12 4 2 6 11-17 14
12
 Жирона 13 3 4 6 18-21 13
13
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
14
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
15
 Хетафе 12 3 4 5 12-19 13
16
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
17
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
18
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
19
 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
20
 Эльче 12 0 4 8 8-27 4
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Жирона – Атлетик
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5.11 16:00
Хетафе – Кадис
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Сельта – Осасуна
 - : -
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 - : -
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 - : -
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
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6.11 23:00
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