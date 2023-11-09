Голкипер «Реала» Кепа пропустит до трех недель из-за травмы

Вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага выбыл на несколько недель из-за мышечной травмы, сообщает Marca.

По данным источника, футболист получил повреждение во время разминки перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Браги» (3:0). Он пропустит до трех недель

В текущем сезоне 29-летний футболист провел за «Реал» 13 матчей, в которых пропустил 10 голов и в 6 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Права на игрока принадлежат «Челси».